Евро продают

Доллар США вырос против евро на торгах во вторник на фоне угасания оптимизма, связанного с ростом китайского юаня, при этом инвесторы проявляли осторожность перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) США представит свою оценку темпов восстановления мировой экономики.

Негативно на настроениях участников рынка также отразилась новая волна опасений по поводу европейского финансового сектора. Обусловленная этим неопределенность благоприятно сказывалась на долларе и японской иене, которые функционируют как валюты-убежища, в ущерб единой европейской валюте.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, который устанавливает уровни процентных ставок, объявит о своем решении по ключевой процентной ставке в эту среду. Повышения ставки от комитета не ожидают, однако инвесторы досконально изучат его заявление в поиске намеков на то, когда может быть ужесточена денежно-кредитная политика.

Несмотря на осторожный тон на рынках, британский фунт продемонстрировал рост против доллара после того, как агентство Fitch Ratings благосклонно оценило бюджет британского правительства, предполагающий "затягивание поясов" в бюджетной сфере.