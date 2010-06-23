В мире выросло количество миллионеров

Во всем мире в 2009 году количество миллионеров увеличилось на 17,1% по сравнению с 2008 годом, говорится в докладе американского инвестиционного банка Merrill Lynch.

Таким образом, настоящее время насчитывается около 10 млн. миллионеров, а их совокупный капитал вырос на 18,9% - до $39 трлн.

На первом месте по темпу прироста обладателей капитала находится Гонконг - в этом регионе Китая данный показатель составил 104%, на втором - Индия (51%). Третье место занимает Израиль - 42,7%. Америка сохранила за собой позицию родины мультимиллионеров - в стране проживает 31% или 3,1 млн. из мирового клуба богачей.

Вместе с миллионерами признаки восстановления начала подавать и торговля такими предметами роскоши, как личные самолеты, дорогостоящие яхты, драгоценности и произведения искусства, отмечается в исследовании.