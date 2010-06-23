Межбанк: открытие торгов - 7,9070/7,9200 грн./долл.
11:28, 23 июня 2010Финансы
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Евро продолжил падение
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9070/7,9200 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2553/0,2556, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7190/9,7280.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2293/1,2295 (вторник - 1,2313/1,2315).
Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9107.
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