Проект Налогового кодекса нуждается в серьезной доработке

Проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде, и нуждается в серьезной доработке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

«Считаю, что Налоговый кодекс в сегодняшнем виде не является сбалансированным, и требует серьезной доработки, и я уверен, что на сегодняшний день он не имеет достаточной поддержки в парламенте, поэтому нужно над ним работать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Налоговый кодекс должен готовиться не для налоговиков, а для промышленников и людей.

Президент отметил, что документ нужно доработать правительству и парламенту совместно.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, что необходимо сбалансировать проект Налогового кодекса и проект Бюджетного кодекса насколько это будет возможным.

«Сколько для этого нужно времени - мы увидим. Нужно делать быстро, согласовывать с общественными организациями, проводить общественные слушания, прислушиваться к предпринимательству и после этого его принимать», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Налоговый кодекс должен отвечать европейским стандартам. Он также заметил, что практика других стран свидетельствует, что невозможно Налоговый и Бюджетный кодексы сбалансировать, «как говорят, с первого раза». «Потом жизнь покажет, какие нужно делать поправки и изменения», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ выразил готовность принимать участие в работе над подготовкой кодексов.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

«За» проголосовали: из фракции Партии регионов 169 народных депутатов, из фракции БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блока Литвина – 19, внефракционных – 3.

Оппозиционные политики остро критиковали многие положения проекта Налогового кодекса.