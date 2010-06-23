Кредиты для бизнеса подешевеют?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Национальному банку и правительству решить вопрос об удешевлении кредитов, предоставляемых для развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров Украины.

Он отметил, что правительство должно определить отрасли экономики, которые нуждаются в удешевлении кредитов, и в их перечень должно обязательно войти сельское хозяйство.

«Вместе с правительством, Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН), с привлечением глав обладминистраций определить приоритетные направления и договориться, в зависимости от возможности Нацбанка, о существенном снижении кредитной ставки для кредитования отдельных проектов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что обеспечить возможность предоставления льготных кредитов аграриям необходимо на период уборочной кампании.

В свою очередь глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ отметил, что такая возможность есть. «Сейчас есть 5 государственных банков, на которых можно сконцентрировать те проекты, которые важны для экономического развития государства… Есть возможность решить эту проблему», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.