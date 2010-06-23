Бюджет Киева на 2010г. составляет 16 млрд. грн.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал решение Киевсовета “О бюджете города Киева на 2010 год”, согласно которому общий объем доходов бюджета столицы на текущий год составляет 16 млрд. 51 млн. 45,9 тыс. грн., в том числе субвенций из государственного бюджета Украины – 1 млрд. 687 млн. 398,4 тыс. грн.

Документ официально обнародован на сайте муниципальной газеты “Хрещатик”.

При этом общий объем расходов городского бюджета на этот год утвержден в размере 16 млрд. 117 545,8 тыс. грн. с учетом субвенций.

Расходы общего фонда бюджета столицы составят 13 млрд. 534 млн. 900,9 тыс. грн., расходы специального фонда - 2 млрд. 566 млн. 665 тыс. грн.

Это решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет утвердил бюджет столицы и Программу социально-экономического развития города на 2010 год 14 мая с.г. За утверждение бюджета голосовали 80 из 107 присутствующих в зале депутатов, остальные не принимали участия в голосовании.

В процессе обсуждения представители разных фракций внесли ряд предложений относительно увеличения расходов по тем или иным отраслям хозяйства.

За предложение секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО проект бюджета утвердили с учетом поданных предложений сначала за основу (поддержали 79 из 107 депутатов), и сразу после этого документ приняли в целом.

В интервью журналистам член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК (БЮТ) не смог назвать основные показатели утвержденного бюджета, поскольку не были учтены статьи расходов, которые тогда внесли депутаты Киевсовета.

Он отметил, что перед началом заседания Киевсовета состоялось заседание Бюджетной комиссии, на котором депутаты также озвучивали свои предложения, которые позже звучали и в сессионном зале.

«Понятно, что эти предложения касались дополнительных расходов бюджета, а не доходов. Все предложения, которые были озвучены, а возможно, и не все озвучены, они вписаны в протокол Бюджетной комиссии, о котором говорил ДОВГИЙ (на заседании сессии, предлагая депутатам утвердить бюджет Киева – УНИАН). Какая общая сумма по этим предложениям и за счет чего планируется профинансировать эти предложения, я не могу ответить, будучи членом Бюджетной комиссии», - сказал С.МЕЛЬНИК.

В то же время, депутатам для ознакомления был роздан проект бюджета Киева на текущий год, где указано, что предусмотрены поступления в сумме 14 млрд. 650 млн. грн., в том числе субвенций из государственного бюджета Украины в размере 1 млрд. 687 млн. грн.

Бюджет расходов предлагалось утвердить в объеме 14 млрд. 691 млн. грн.

Сумма отчислений в госбюджет составляет 6,4 млрд. грн.