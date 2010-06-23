МВФ рассказал, сколько и когда должна вернуть Украина

В текущем году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 74,87 млн. SDR или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.) в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в МВФ.

По предоставленной информации, в 2011 году Украина также должна выплатить МВФ лишь проценты в размере 148,45 млн. SDR (приблизительно 220 млн. долл.)

В 2012 году размер платежа с учетом выплаты тела кредита составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.