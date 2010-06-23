Кредит МВФ будет не менее 12 млрд. долл.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО рассчитывает, что кредит Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе сотрудничества будет не меньше 12 млрд. долл.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Минимальный необходимый размер для нас - это 12 млрд., и я думаю, что меньше не будет», - сказал С.ТИГИПКО.

Вместе с этим в комментарии журналистам он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней по окончании работы миссии МВФ в Украине.

«Мы ожидаем неделю или дней 10 работать. И я уверен, что у нас будет программа», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что Украине программа сотрудничества с МВФ чрезвычайно необходимо, учитывая, что мировой кризис еще не закончился.

«Нам программа чрезвычайно нужна. В мире продолжается кризис, мы видим, что делается на юге Европы. Оставаться без программы в такой ситуации - это очень большой риск для Украины».

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

21 июня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.