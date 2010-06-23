Профицит платежного баланса - 1,611 млрд. долл.

Профицит платежного баланса в январе-мае 2010 г., по предварительным данным, составил 1,611 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 6,539 млрд. долл. за соответствующий период 2009 г.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом профицит платежного баланса в мае т.г. был на уровне 0,997 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,258 млрд. долл. за май 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-май 2010 г. профицит текущего счета составил 318 млн. долл. (сравнительно с дефицитом в 765 млн. долл. за соответствующий период 2009 года). При этом в мае 2010 года текущий счет платежного баланса формировался с профицитом 263 млн. долл.

За первые пять месяцев 2010 г. профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 1,3 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 5,8 млрд. долл. за январь-май прошлого года. При этом в мае 2010 года положительное сальдо по финансовому счету составило 734 млн. долл.

«Формирование достаточно значительного профицита по финансовому счету в мае произошло, по нашим предположениям, по причине существенного роста задолженности по торговым кредитам (статистические данные по которым приходят со значительной временной задержкой, однако, непрямым подтверждением такой оценки является превышение объемов фактического импорта над платежами по нему)», - считают в Нацбанке.

В тоже время, в НБУ отмечают, что объемы притока инвестиционного капитала остаются низкими: 382 млн. долл. в мае на фоне почти полного отсутствия прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в банковский сектор (всего 12 млн. долл.). С начала года чистый приток ПИИ составил всего 1,5 млрд. долл. (сравнительно с 1,9 млрд. долл. в январе-мае 2009 года).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями в январе-мае 2010 г. составило 460 млн. долл. по сравнению с дефицитом 3,7 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года.

Rollover за 5 месяцев 2010 г. оценен в 93%, для банковского сектора этот показатель составил 87%, для реального - 105%.

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.