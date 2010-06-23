Межбанк: доллар еще немного подешевел

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9200, к 12:00 сузился спрэд 7,9090/7,9110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9100/7,9104 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9104.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2553/56, к 12:00 цены снизились 0,2550/51. К закрытию цены достигли уровня 0,2549/50. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0425 (+0,0251).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2245/1,2300. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7190/9,7280, к 12:00 цены ушли вниз 9,7125/9,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уовне 9,7120/9,7185.