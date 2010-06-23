Тигипко: нужно доработать норму Налогового кодекса

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает необходимым доработать норму Налогового кодекса относительно процентов с доходов от депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после расширенного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины.

«Доработать, а, по сути, – правильно», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, в мире, Европе эти прибыли облагаются налогом. «То, что здесь пробует сделать Налоговый кодекс первый шаг – направление верное, но сразу могу сказать, что мы будем иметь двойную ситуацию: с одной стороны, необходимо привлекать депозиты, которые сегодня забраны из банковской системы, а с другой стороны – нам необходимо и в бюджет добавлять. Не знаю, посмотрим, пообщаемся с общественностью», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, можно несколько видоизменить эту норму, в частности, брать процент не со всех вкладов. «Небольшие проценты, я бы все-таки настаивал, чтобы там были. Это как раз о том, что сказал Президент – улучшить бюджет за счет богатых. Мы можем посмотреть и сказать: такого уровня депозитов (брать процент – УНИАН), чтобы туда не попал пенсионер, который от детей получает какие-то небольшие средства», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров. Документом, в частности, предусматривается взыскание 5% налога на доходы граждан, полученные от депозитов.