Эксперты прогнозируют рост цен на платину

Эксперты X-Trade Brokers прогнозируют рост цен на платину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, после резкого майского снижения цен на платину на 280 долл. с двухлетнего максимума 1 731 долл. за унцию (55,6 долл. за грамм), этот металл снова начал повышаться в цене.

Эксперты X-Trade Brokers Ukraine, считают, что рыночные факторы способствуют долгосрочному росту цен на этот продукт, в частности, ужесточение экологических норм Америки и Европы вынуждает автомобилестроителей все больше использовать платиновые катализаторы.

Между тем, добыча в ЮАР платины стагнирует. Поскольку ЮАР обеспечивает ориентировочно 79% поступающей на мировой рынок платины, сокращение поставок данного металла из ЮАР, по мнению экспертов, обязательно скажется на цене этого металла.

По оценкам экспертов X-Trade Brokers Ukraine, доходность вложений в платину сроком на два месяца может составить 10%. Однако она невозможна из-за схемы товарных торгов, существующих в Украине.

Справка УНИАН. X-Trade Brokers – брокерский дом с центральным офисом в Варшаве (Польша), специализирующийся на финансовых инструментах, торгующихся без реальной поставки (ОТС). Компания работает во многих странах ЕС, Восточной Европы и Азии.