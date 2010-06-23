Эксперты не ожидают роста цен на золото до конца года

Эксперты не ожидают роста цен на золото до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Рост цен на золото, по нашим оценкам, заканчивается. Дойдя до своего максимума, начинается небольшой откат, и в ближайший год ожидать серьезного роста не стоит, - заявил В.ОЛЕКСЮК. - Все движение цены сконцентрируется в рамках до 1 280 долл. за унцию, что от текущих цен не превышает 2,1%».

По его словам, инвестиции в золото по сравнению с краткосрочными депозитами в национальной валюте на сегодня не выгодны, поскольку средние процентные ставки по таким банковским вкладам. сроком на два месяца и выше, составляют 2,71%. В.ОЛЕКСЮК добавил, что валютные депозиты сроком до конца лета могут принести населению доходность в 1,3%, а при депозитах в евро вкладчики могут получить «бонус» в виде роста курса валюты на мировом рынке Forex до уровня 1,2850 (+4%).

Справка УНИАН. X-Trade Brokers – брокерский дом с центральным офисом в Варшаве (Польша), специализирующийся на финансовых инструментах, торгующихся без реальной поставки (ОТС). Компания работает во многих странах ЕС, Восточной Европы и Азии.