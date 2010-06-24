Впервые премьером Австралии стала женщина

Джулия Джиллард стала новым премьер-министром Австралии после вотума доверия лидеру правящей Лейбористской партии Кевину Радду. Таким образом Гиллард становится первой женщиной во главе правительства страны, сообщает k2kapital.

Уэйн Свон стал новым заместителем премьер-министра страны, но остался главой Казначейства Австралии, а бывший премьер-министр Кевин Радд ушел со своего поста. И Джулия Джиллард, и Уэйн Свон были избраны без возражений.

Ранее экс-глава кабинета министров страны заявил, что примет участие в выборах лидера возглавляемой им австралийской Лейбористской партии. По словам Радда, его решение об участии в выборах вызвало недовольство лидеров фракции партии.

Уэйн Свон будет представлять Австралию на встрече Большой двадцатки .

Бывший премьер-министр страны Радд в то же время заявил, что поддержит переизбрание лейбористского правительства. Он также заявил, что примет участие в следующих выборах.

В свою очередь новый премьер-министр Австралии Гиллард сказала, что правительство Радда сбивалось с пути и не сделало того, что обещало.

"Профицит бюджета будет восстановлен к 2013 году. Необходимо провести переговоры по вопросу о предложенном налоге на прибыль в добывающей отрасли. Нужно достичь нового консенсуса по вопросу о планируемом налоге в добывающей отрасли", - заявила Гиллард.

Дата всеобщих выборов будет назначена в ближайшие месяцы

Популярность Лейбористской партии в последние несколько месяцев стала снижаться из-за вызвавших споры в обществе мер, среди которых увеличение налогов на деятельность горнодобывающих предприятий и новой схемы продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках борьбы с изменением климата.

Как считают экономисты, хотя вопрос о налоге на добывающую отрасль останется в случае победы Джиллард, возможно, повысятся шансы на компромисс по этой проблеме. В любом случае, уверены эксперты, победа Джиллард позитивно скажется на фондовом рынке региона, а также укрепит автралийский доллар.