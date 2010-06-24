Италия намерена инвестировать в экономику Украины

Италия заинтересована в привлечении итальянских инвестиций в экономику Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ во время встречи сегодня в Риме с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В ходе встречи стороны также отметили позитивную динамику украинско-итальянского экономического сотрудничества, констатировав, что рост объема итальянских инвестиций в экономику Украины составляет 8,5% в сравнении с 2008 годом.

Руководитель МИД Украины отметил, что демократические реформы, которые проводятся правительством Украины и имеют целью либерализацию условий ведения бизнеса, будут способствовать привлечению итальянских инвестиций в экономику нашей страны и увеличат количество деловых контактов между двумя странами.

Среди приоритетных направлений сотрудничества К.ГРИЩЕНКО особо отметил возможность привлечения итальянских компаний к реализации инфраструктурных проектов, особенно в рамках проведения в Украине Евро-2012, проектов в сфере телекоммуникаций, банковской сфере, привлечение передовых технологий в энергетическую отрасль и реконструкцию объектов тепловой и электроэнергетики, а также участие итальянских компаний в модернизации украинской ГТС.

Министр иностранных дел Италии также выразил заинтересованность в продолжении непрерывной деятельности украинско-итальянского Совета по вопросам экономического, промышленного и финансового сотрудничества.

Стороны достигли согласия относительно проведения VIII общего заседания Совета в Киеве в 2011 году.

К.ГРИЩЕНКО и Ф.ФРАТТИНИ также отметили необходимость возобновления диалога на уровне руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, а также активизации политического диалога на наивысшем и высоком уровнях, в частности, возможность проведения в 2011 году визита председателя Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ в Украину.

По оценкам обеих сторон, посещение премьер-министром Италии Украины будет способствовать углублению политических контактов двух стран.