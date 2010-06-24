ФРС США сохранил учетную ставку межбанковского кредита

Федеральная резервная система /ФРС/ США оставила без изменений учетную ставку межбанковского кредита. Этот показатель, согласно вчерашнему решению руководящих структур ФРС, по-прежнему будет составлять от 0 до 0,25 проц., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Как предполагается, это решение должно способствовать восстановлению экономики после кризиса. В заявлении ФРС подчеркивается, что "финансовые условия стали менее способствовать экономическому росту". Как отмечается, это связано "в основном с развитием событий за рубежом", передает ИТАР-ТАСС.