Экспорт Японии в мае вырос на 32,1%

Объем японского экспорта в мае 2010 г вырос на 32,1 проц по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщили сегодня ПРАЙМ-ТАСС в министерстве финансов Японии.

Увеличение этого показателя, как отмечают в данном ведомстве, "стало возможным в основном благодаря устойчивому спросу на внешних рынках спросу на выпускаемые в Японии полупроводники, автомобили и сталь".

Однако темпы роста японского экспорта в мае стали самыми низкими за последние пять месяцев и упали по сравнению с уровнем апреля почти на 8 проц. Эта тенденция, по мнению экспертов, связана, в частности, с ужесточением инвестиционной политики в Китае. Негативное влияние на масштабы экспортных поставок продукции из Японии также оказали предпринимаемые в последнее время рядом стран меры по свертыванию программ стимулирования экономики, которые были введены в условиях глобального кризиса.