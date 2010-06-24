Большинство исков против Украины 2005-2009 "годов рождения"

Большинство исков к Государству Украина были поданы в международные суды в 2005-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос относительно количества дел в международных судах, касающихся деятельности предыдущего правительства, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Больше всего. Есть такие, которые еще имеют дату 2003-2004 гг., но больше всего - это период 2005-2009 гг.».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, информация о том, какие именно дела против Украины рассматриваются в международных судах, является открытой.

«Они у нас никогда не были закрытыми. Есть конфиденциальность судебного процесса, но которые являются претензиями к государству, - это всегда открыта информация», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, он пообещал журналистам, что при необходимости весь перечень дел против Украины будет обнародован на сайте Министерства юстиции.

«Это абсолютно не имеет никаких препятствий. Мы можем выставить ее (информацию относительно дел – УНИАН) за несколько минут, и все желающие могут ознакомиться», - сказал министр.

Напомним, 23 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в международных судах идут 15 процессов против Украины.

"Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков – больше, чем весь государственный бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас правительство Украины вынуждено ежедневно перечислять 2,7 млрд. грн. для выплаты долгов.

"Работа предыдущего правительства – это уже материал не для экономистов, а для следователей", - убежден премьер-министр.