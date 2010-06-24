Минюст работает над возвращением средств, вывезенных Лазаренко

В Министерстве юстиции возобновили работу с американскими партнерами с тем, чтобы найти возможность возвращения в Украину средств, похищенных из государственного бюджета экс-премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО, заявил журналистам министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Мы работаем над тем, чтобы с помощью юридического инструмента добиться возвращения тех активов, которые судом доказаны, что они имеют незаконное происхождение и являются изъятыми из государственного бюджета Украины».

По словам министра, это достаточно сложный процесс. «По состоянию на сегодняшний день мы проводим работу по поиску партнеров в США – у нас очень разные правовые системы и чрезвычайно сложно найти возможности», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.