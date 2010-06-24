Межбанк: к 12:00 доллар - 7,9080/7,9105 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9020/7,9100, к 12:00 цены повысились до 7,9080/7,9105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2544/0,2548, к 12:00 цены снизились до 0,2539/0,2540. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,1099 (+0,0674).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2306/1,2308, а к 12:00 упали до 1,2266/1,2268. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7250/9,7385, к 12:00 цены ушли вниз - 9,6975/9,7070.