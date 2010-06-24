Банк России повысил с 25 июня курс доллара - 31,0149 руб

Центральный банк РФ установил с 25 июня 2010 года официальный курс доллара в размере 31,0149 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 4,55 коп.

Центральный банк РФ установил с 25 июня 2010 года официальный курс евро в размере 38,2352 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 21,10 коп.