НБУ возобновил размещение сертификатов на длительные сроки

Национальный банк Украины сегодня возобновил размещение своих депозитных сертификатов на более длительные сроки и будет проводить его на условиях тендера. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Кроме того, регулятор установил ограничения на общую сумму размещения каждого вида долгосрочного сертификата.

Так, на сегодня НБУ объявил о проведении тендера по размещению сертификатов на 5 дней под 0,3% годовых на неограниченную сумму, на 14 дней с лимитом 500 млн. грн., на 29 дней с лимитом 1 млрд. грн., на 89 дней – с лимитом 1 млрд. грн.

«Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденного постановлением Правления от 30 апреля 2009 г. №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, до недавнего времени НБУ ежедневно котировал депозитные сертификаты на кратчайшие сроки (несколько дней, одна-две недели) и добавлял более долгосрочные котировки (один, два, три месяца). При этом процентные ставки размещения были адекватными и рыночными (1 месяц - 7%, 2 месяца - 8%, 3 месяца - 9%).

Последний раз «длинные» сертификаты предлагались 3 июня сроком на: 29 дней под 7% годовых, 60 дней – 8%, 89 дней – 9%. Начиная с 4 июня 2010 года НБУ отказался от размещения привлекательных для банков депозитных сертификатов с более длительными сроками погашения, предложив лишь сроки от 2 до 14 дней по ставкам 0,3% до 3% годовых.

По мнению аналитиков, такими действиями регулятор хочет мотивировать коммерческие банки, которые имеют сегодня избыточную ликвидность, кредитовать реальный сектор экономики. Банки, в свою очередь, довольно медленными темпами возобновляют кредитование, объясняя свое поведение отсутствием достаточного количества надежных заемщиков.