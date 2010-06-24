США поддерживают сотрудничество Украины с МВФ

США поддерживают сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Джон ТЕФФТ в ходе дискуссии с экспертами и журналистами, которая была организована Институтом мировой политики сегодня в Киеве.

«США верны политике, которая делает вклад в экономическое процветание Украины, и готовы поддерживать достижение Украиной соглашения с МВФ как можно скорее, а также осуществление необходимых реформ», - сказал посол.

По словам Дж.ТЕФФТА, в США уверены, что Украина будет лучше восстанавливать свою экономику через сотрудничество с МВФ. «Это поможет ей найти путь выхода из кризиса и откроет дорогу к займам и другим финансовым институтам», - сказал он.