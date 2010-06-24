Экономист: отмена валютного сбора поможет сотрудничеству с МВФ

Отмена валютного сбора с купли-продажи иностранной валюты носит положительный характер с точки зрения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «данный сбор является по своей сути налогом на внешнюю торговлю и деятельность нерезидентов в Украине». Его упразднение было одним из основных требований МВФ. Отмена валютного сбора с купли-продажи иностранной валюты происходит в связи с соответствующей нормой Закона № 2154-VI «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» от 27 апреля.

Экономист отметил, что на сегодняшний день данный сбор составляет 0,5% от суммы валютной операции, причем с начала 2010 года ставка была повышена по сравнению с ранее действующей ставкой сбора 0,2%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины уведомил коммерческие банки, что с 1 июля 2010 года не будет осуществляться валютный сбор с купли-продажи иностранной валюты.