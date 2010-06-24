Межбанк: доллар подорожал, но очень незначительно

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9020/7,9100, к 12:00 цены повысились 7,9080/7,9105. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9085/7,9110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9098.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2544/48, к 12:00 цены снизились 0,2539/40. К закрытию цены поднялись 0,2545/46. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1000 (+0,0575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2265/1,2350. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7250/9,7385, к 12:00 цены ушли вниз 9,6975/9,7070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 9,7070/9,7160.