Терехин считает Налоговый кодекс безграмотным документом

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН считает принятый в первом чтении Налоговый кодекс экономически безграмотным документом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Он отметил, что остается непонятным, зачем было вносить в Верховную Раду неподготовленный документ, который теперь все, даже Президент, критикуют.

«Экономики в этом решении я не вижу, поскольку, во-первых, этот законопроект не ресурсный, то есть он не приносит дополнительных поступлений в бюджет, которые можно было бы учесть в бюджете следующего года, во-вторых, этот законопроект вообще по-хорошему нужно было бы принимать по главам», - сказал С.ТЕРЕХИН.

По его словам, в России Налоговый кодекс принимали 3 года, а первый Налоговый кодекс на территории СНГ, принятый в Казахстане, – 4 года.

«Нам же говорят: слушайте, а давайте сделаем исключение – не 9 июля мы примем этот документ, а давайте где-то в сентябре. Я думаю, от этого качество документа не улучшится, даже если мы все лето будем работать над его содержанием, - подчеркнул председатель Комитета. - Я считаю, что это неподготовленный документ, считаю, что экономически безграмотный документ, и считаю очень опасным для украинского общества принимать его даже с отсрочкой до сентября».

Он сообщил, что Комитет постоянно получает замечания к Налоговому кодексу, и выразил уверенность, что за неделю, которая осталась для подачи таких замечаний, их поступит довольно большое количество.

«По состоянию на 9.00 сегодняшнего дня в Комитет поступило 680 страниц замечаний. Это только полсрока прошло, только одна неделя после принятия в первом чтении этого так называемого Налогового кодекса. На следующей неделе динамика подачи замечаний увеличится, и я думаю, что сравнительная таблица, если физически мы сможем ее подготовить, будет состоять из 2500 страниц», - сообщил С.ТЕРЕХИН.

При этом он отметил, что вряд ли Комитет успеет подготовить документ к сроку, да и стоит ли торопиться, когда речь идет о таком важном для государства и бизнеса документе.

«Вероятность того, что снова-таки технически, я не говорю о качестве, эта таблица будет подготовлена до 9 июля, как в каком-то выступлении предлагал Президент, очень невелика, - говорит глава Комитета. - Технологически возможно подготовить такую таблицу, но сами понимаете, какое будет качество подготовленного материала».

Если говорить непосредственно о содержании документа, то, по словам С.ТЕРЕХИНА, в нем масса недостатков.

«Тезис первый: это не Кодекс. Это, к сожалению, плохая компиляция тех законов, которые действуют в Украине, с уклоном на увеличение фискальной функции», - подчеркнул он.

Так, первый раздел НК «противоречит не только международным стандартам финансового и банковского учета, но и просто здравому смыслу», причем некоторые его нормы противоречат и другим законам, таким как Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Хозяйственный кодекс и некоторым другим.

Что касается второго раздела, который касается администрирования налогов, компетенции налоговых органов, и который С.ТЕРЕХИН советует не читать, «чтобы не портить себе нервы», то «подходы по администрированию являются какими-то пещерными, дикими, они не могут существовать в цивилизованном мире».

«Второй раздел можно назвать по-другому - «Как украсть налоговому инспектору и чтобы ничего за это потом не было», - сказал С. ТЕРЕХИН.

Также он отметил, что в этом проекте Налогового кодекса нет никаких изменений законодательства относительно налога на добавленную стоимость, которые бы позволили искоренить коррупцию в данной сфере.

Кроме того, глава Комитета отметил, что в проекте документа много так называемых «отсылочных пунктов», которые устанавливают полномочия Кабмина в определении разного рода правил и требований в налоговой сфере.

«В 10 раз выросло количество отсылочных пунктов к компетенции Кабинета министров Украины», - сказал он.

Так, он сообщил, что, например, перечень непрямых методов налогообложения, которые должны быть прописаны в законе, определяется документами Кабмина.

«То есть это законопроект непрямого действия, он не может называться Кодексом, и очень трудно представить, что он будет принят», - считает С.ТЕРЕХИН.