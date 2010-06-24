Королевская: комитет промполитики подготовил более 100 поправок

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики подготовил уже более 100 поправок к Налоговому кодексу. Об этом сегодня сообщила на брифинге глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, все эти поправки будут переданы в профильный комитет по таможенной и налоговой политике, работа над поправками будет продолжаться.

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, сегодня в ходе слушаний "Экономические реформы: реальность и ожидание украинского бизнеса" Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики рассчитывает обсудить кодекс, найти в нем положительные моменты, подготовить еще необходимые поправки. «Я думаю, только с нашей стороны их будет более 200. Всего комитет по таможенной и налоговой политике планирует получить более тысячи поправок. И мы с вами прекрасно понимаем, что документ, который будет носить более тысячи поправок, не может быть работоспособным документом, лежащим в основе развития экономики в стране», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в экономических кругах считают, что данный Налоговый Кодекс должен быть отозван, и должна быть создана профильная рабочая группа, в которую включат экспертов, предпринимателей, общественные организации. «Не может сама власть, сами фискальные органы писать под себя правила, потому что данный Налоговый кодекс не выгоден бизнесу, гражданам Украины и бюджету, поскольку еще больше открывает лазеек, путей обхождения налоговой базы. Он непрозрачный, непонятный, задействует бессистемную позицию по льготам, не решает социального равенства, там отсутствует норма налога на богатство, о чем говорилось, отсутствует диверсифицированная шкала по доходам физических лиц», - сказала глава комитета.