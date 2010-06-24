Минюст раскрыл перечень исков к Государству Украина

На рассмотрении зарубежных юрисдикционных органов при участии Государства Украина находятся 14 текущих дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Пресс-служба приводит перечень этих дел:

1. Джозеф Чарльз ЛЕМИР (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований составляет около 70 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 11 сентября 2006 года.

2. Компании “Laskaridis Shipping Co. LTD”, “Lavinia Corporation”, А.К.ЛАСКАРИДИС и П.К. ЛАСКАРИДИС (Греческая Республика) против Государства Украина в лице Кабинета министров Украины (Арбитражный трибунал ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в 1976 году). Сумма исковых требований составляет 9 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 7 ноября 2007 года.

3. Компания «Альфа Проектхолдинг, ГМБХ» (Австрийская Республика) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 12 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 1 июня 2007 года.

4. ОАО «Татнефть» (Российская Федерация) против Государства Украина (Арбитражный трибунал ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в 1976 году). Сумма исковых требований - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачи иска – 23 мая 2008 года.

5. Компания «Венко Прикерченская Лтд» (Британские и Вирджинские острова) против Государства Украина (Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм). Сумма исковых требований - 100 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 16 июля 2008 года.

6. Компании «Windjammer Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG» но «Inmaris Perestroika Sailing Maritime Service GMBH» (Германия) (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Дата подачи запроса об арбитраже - 22 мая 2008 года .

7. Компания «Бош Интернешнл, Инк» (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 8 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 21 августа 2008 года.

8. Компания “GEA Group Aktiengesellschaft” (Германия) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 8 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 28 октября 2008 года.

9. Компания «Globex International, Inc», «Global Traiding Resourse Corp.» (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 35 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 21 мая 2009 года.

10. Компании “Torno Global Consalting S.p.a” и Beta Funding S.r.I. (Италия) против Министерства транспорта и связи и Государственная служба автомобильных дорог (Международный арбитражный суд Международной торговой палаты). Сумма исковых требований - 45 млн. евро. Дата подачи запроса об арбитраже - 22 сентября 2009 года.

11. Компания «Naftrac Limited» (Республика Кипр) против Национального агентства экологических инвестиций (Постоянная палата Третейского суда (Гаага, Нидерланды). Сумма исковых требований - 185 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 25 ноября 2009 года.

12. Компания «Remington Worldwide Limited» (Великобритания) против Государства Украина (Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм). Сумма исковых требований – свыше 33 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 25 сентября 2008 года.

13. АО «Строительно-промышленная торговая компания ПИЛОН» против Посольства Украины в Греческой Республике (суд первой инстанции города Афины). Сумма исковых требований 648 млн. 38 тыс. 98 дол. США, а также 500 тыс. евро за моральный ущерб. Дата подачи иска - 1 августа 2008 года.

14. Дело по иску Семения А.Ю. к правительству Украины (Арбитражный суд Москвы). Сумма исковых требований - 715,946,904,049 рублей РФ (в пересчете на дол. США – 23,583,662,714). Дата подачи иска - 24 февраля 2010 года.

Кроме того, Минюст обнародовал перечень споров, по которым осуществляется досудебное урегулирование:

1. Об урегулировании спора между компанией «Seagroup International, Inc.» и Государством Украина.

2. Об урегулировании спора между «AMRUZ TRADING AG» и Государством Украина.

3. Об урегулировании спора между Минземимущество Российской Федерации и Государством Украина.

4. Об урегулировании прав собственности на имущество ГП «Прикарпатзахидтранс».

5. Об урегулировании спора между компанией «Alfred C. Toepfer International G.m.b.H.» и Государством Украина.

6. Об урегулировании спора за претензией компании «Prominpro Export Import Ltd».

7. Об урегулировании спора между компанией Swissphoto AG и Госкомземом.

8. Об урегулировании спора за претензией компании СП ЗАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

9. Об урегулировании спора между компанией «Contra Praha s.r.o.» и Государством Украина.

10. Об урегулировании спора за претензией компании «RECOM Metallgesellschaft mbH» (Германия).

11. Об урегулировании спора между компанией «Bancomar» и Государственной судоходной компанией «Черноморское морское пароходство».

12. О защите российских инвесторов, вложивших средства в Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) (спор между ИМПТ и ЧП «Укртрансконтейнер»).

13. Об урегулировании спора между компанией «Split Center» и «Split Group» и Государством Украина.

14. Об урегулировании спора согласно претензии эстонской компании «Olympic Entertainment Group AS» и Государством Украина.

15. Об урегулировании спора по претензии компании «Centragas Holding AG» и Государством Украина.

16. Об урегулировании спора согласно претензией компании «Unicom Bankering SA» к ОАО «УДП».

17. Об урегулировании спора между ООО «Pinar-Com» и ОАО «Энергоснабженческая компания «Одессаоблэнерго», НАК «Энергоатом» и другими.

Напомним, 23 июня на расширенном заседании правительства при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что в международных судах продолжаются 15 процессов против Украины. "Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков – больше, чем весь государственный бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

Сегодня, 24 июня, министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил журналистам, что большинство исков к Государству Украина были поданы в международные суды в 2005-2009 годах. Отвечая на вопрос относительно количества дел в международных судах, касающихся деятельности предыдущего правительства, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Больше всего. Есть такие, что еще имеют дату 2003-2004 гг., но больше всего - это период 2005-2009 гг».