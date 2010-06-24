Минюст раскрыл перечень исков к Государству Украина
На рассмотрении зарубежных юрисдикционных органов при участии Государства Украина находятся 14 дел...
На рассмотрении зарубежных юрисдикционных органов при участии Государства Украина находятся 14 текущих дел.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Пресс-служба приводит перечень этих дел:
1. Джозеф Чарльз ЛЕМИР (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований составляет около 70 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 11 сентября 2006 года.
2. Компании “Laskaridis Shipping Co. LTD”, “Lavinia Corporation”, А.К.ЛАСКАРИДИС и П.К. ЛАСКАРИДИС (Греческая Республика) против Государства Украина в лице Кабинета министров Украины (Арбитражный трибунал ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в 1976 году). Сумма исковых требований составляет 9 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 7 ноября 2007 года.
3. Компания «Альфа Проектхолдинг, ГМБХ» (Австрийская Республика) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 12 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 1 июня 2007 года.
4. ОАО «Татнефть» (Российская Федерация) против Государства Украина (Арбитражный трибунал ad hoc, созданный в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в 1976 году). Сумма исковых требований - 2,4 млрд. дол. США. Дата подачи иска – 23 мая 2008 года.
5. Компания «Венко Прикерченская Лтд» (Британские и Вирджинские острова) против Государства Украина (Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм). Сумма исковых требований - 100 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 16 июля 2008 года.
6. Компании «Windjammer Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG» но «Inmaris Perestroika Sailing Maritime Service GMBH» (Германия) (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Дата подачи запроса об арбитраже - 22 мая 2008 года .
7. Компания «Бош Интернешнл, Инк» (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 8 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 21 августа 2008 года.
8. Компания “GEA Group Aktiengesellschaft” (Германия) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 8 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 28 октября 2008 года.
9. Компания «Globex International, Inc», «Global Traiding Resourse Corp.» (США) против Государства Украина (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Сумма исковых требований - около 35 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 21 мая 2009 года.
10. Компании “Torno Global Consalting S.p.a” и Beta Funding S.r.I. (Италия) против Министерства транспорта и связи и Государственная служба автомобильных дорог (Международный арбитражный суд Международной торговой палаты). Сумма исковых требований - 45 млн. евро. Дата подачи запроса об арбитраже - 22 сентября 2009 года.
11. Компания «Naftrac Limited» (Республика Кипр) против Национального агентства экологических инвестиций (Постоянная палата Третейского суда (Гаага, Нидерланды). Сумма исковых требований - 185 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже – 25 ноября 2009 года.
12. Компания «Remington Worldwide Limited» (Великобритания) против Государства Украина (Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм). Сумма исковых требований – свыше 33 млн. дол. США. Дата подачи запроса об арбитраже - 25 сентября 2008 года.
13. АО «Строительно-промышленная торговая компания ПИЛОН» против Посольства Украины в Греческой Республике (суд первой инстанции города Афины). Сумма исковых требований 648 млн. 38 тыс. 98 дол. США, а также 500 тыс. евро за моральный ущерб. Дата подачи иска - 1 августа 2008 года.
14. Дело по иску Семения А.Ю. к правительству Украины (Арбитражный суд Москвы). Сумма исковых требований - 715,946,904,049 рублей РФ (в пересчете на дол. США – 23,583,662,714). Дата подачи иска - 24 февраля 2010 года.
Кроме того, Минюст обнародовал перечень споров, по которым осуществляется досудебное урегулирование:
1. Об урегулировании спора между компанией «Seagroup International, Inc.» и Государством Украина.
2. Об урегулировании спора между «AMRUZ TRADING AG» и Государством Украина.
3. Об урегулировании спора между Минземимущество Российской Федерации и Государством Украина.
4. Об урегулировании прав собственности на имущество ГП «Прикарпатзахидтранс».
5. Об урегулировании спора между компанией «Alfred C. Toepfer International G.m.b.H.» и Государством Украина.
6. Об урегулировании спора за претензией компании «Prominpro Export Import Ltd».
7. Об урегулировании спора между компанией Swissphoto AG и Госкомземом.
8. Об урегулировании спора за претензией компании СП ЗАО «Борщаговский химико-фармацевтический завод».
9. Об урегулировании спора между компанией «Contra Praha s.r.o.» и Государством Украина.
10. Об урегулировании спора за претензией компании «RECOM Metallgesellschaft mbH» (Германия).
11. Об урегулировании спора между компанией «Bancomar» и Государственной судоходной компанией «Черноморское морское пароходство».
12. О защите российских инвесторов, вложивших средства в Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) (спор между ИМПТ и ЧП «Укртрансконтейнер»).
13. Об урегулировании спора между компанией «Split Center» и «Split Group» и Государством Украина.
14. Об урегулировании спора согласно претензии эстонской компании «Olympic Entertainment Group AS» и Государством Украина.
15. Об урегулировании спора по претензии компании «Centragas Holding AG» и Государством Украина.
16. Об урегулировании спора согласно претензией компании «Unicom Bankering SA» к ОАО «УДП».
17. Об урегулировании спора между ООО «Pinar-Com» и ОАО «Энергоснабженческая компания «Одессаоблэнерго», НАК «Энергоатом» и другими.
Напомним, 23 июня на расширенном заседании правительства при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что в международных судах продолжаются 15 процессов против Украины. "Сейчас против Украины проходят 15 судебных процессов, а общая сумма исков – больше, чем весь государственный бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.
Сегодня, 24 июня, министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил журналистам, что большинство исков к Государству Украина были поданы в международные суды в 2005-2009 годах. Отвечая на вопрос относительно количества дел в международных судах, касающихся деятельности предыдущего правительства, А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «Больше всего. Есть такие, что еще имеют дату 2003-2004 гг., но больше всего - это период 2005-2009 гг».