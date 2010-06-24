Предприниматели проведут всеукраинскую акцию протеста

Представители малого и среднего бизнеса в ближайшее время проведут всеукраинскую акцию протеста против принятия в существующем виде проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время специального заседания оппозиционного правительства с участием Комитета защиты предпринимателей сообщила член координационного совета Ассамблеи малого и среднего бизнеса Галина КУЛИК.

Она отметила, что соответствующее решение было принято во время вчерашнего заседания ассамблеи.

В частности, по словам Г.КУЛИК, всеукраинская акция протеста состоится в день рассмотрения во втором чтении проекта Налогового кодекса.

До этого, сказала она, в каждом регионе состоятся предупредительные акции протеста, с 24 по 30 июня.

По словам Г.КУЛИК, уже сегодня такая акция проходит в Луганске, а завтра - в Хмельницком.

Кроме того, сказала она, ассамблея направит письмо к руководителям депутатских фракций и комитетов Верховной Рады с просьбой не принимать соответствующий проект Налогового кодекса.

В свою очередь, председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА сказала, что уже неделю изучает проект Налогового кодекса, который предложен правительством. «И каждый день я нахожу что-то новое. Маразм не имеет предела», - сказала она.

По словам Е.ВАРНАКОВОЙ, по-видимому, этот проект стоит принять, чтобы раз и навсегда проучить власть. «Я вчера с “регионалами” разговаривала. И сказала, что им Майдан счастьем покажется, если будет принят этот документ», - заявила она.