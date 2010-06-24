Лидеры ЕС заявляют о необходимости координации усилий

Лидеры Европейского Союза в канун саммитов G-8 и G-20 заявляют о необходимости координации усилий для выхода из кризиса.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, об этом говорится в совместном письме Президента Европейского Совета Хермана Ван РОМПОЯ и Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ к мировым лидерам

”Обеспечение мощного и сбалансированного роста является самым первым приоритетом мировой экономики”, - отмечают лидеры ЕС.

Они убеждают в необходимости «стратегии координированного и дифференцированного выхода» из глобального кризиса, консолидации государственных финансов всех ключевых экономик в 2011 году и постепенного возобновления роста.

Ж.БАРРОЗУ и Х. Ван РОМПОЙ напомнили, что в настоящее время ЕС проводит стресс-тесты своей банковской системы, и пообещали обнародовать их результаты во второй половине июля.

Оба президента также обратили внимание на согласие государств Евросоюза ввести сборы или налоги на финансовые институты, чтобы обеспечить справедливое распределение груза кризиса и заставить банковскую систему сдерживать риски. Лидеры ЕС также убеждают в необходимости введения таких налогов в других ключевых экономиках, обеспечивая равные правила игры для всех.

Кроме того, они выразили идею введения всемирного налога на финансовые трансакции.

В письме содержится призыв завершить реформу Международного валютного фонда до ноября этого года.

Кроме того, лидеры ЕС убеждены в необходимости соблюдения ведущими странами мира Целей развития тысячелетия, в частности относительно помощи развивающимся странам, а также в необходимости завершения Дохийского раунда переговоров в рамках Всемирной торговой организации.

Ж.БАРРОЗУ и Х. Ван РОМПОЙ подчеркнули в письме и необходимость продолжать движение к построению экологической экономики, основанной на идее «зеленого роста», и работать вместе над разработкой всеобъемлющего международного соглашения о противодействии климатическим изменениям, которое придет на смену Киотскому протоколу.

Как сообщал УНИАН, саммиты “Большой восьмерки” и “Большой двадцатки” состоятся в Канаде 26-28 июня.