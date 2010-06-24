Инвестиции из Евросоюза в другие страны сократились на четверть

В 2009 году инвестиции из Европейского Союза в другие страны мира сократились на 24% - с 348 млрд. евро в 2008 году до 263 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В то же время, прямые иностранные инвестиции в страны-члены ЕС из других стран мира возросли в 2009 году на 12% - до 222 млрд. евро со 199 млрд. в 2008 году.

Основные инвестиции, осуществленные из стран-членов ЕС в 2009 году, были направлены в США (69 млрд. евро против 121 млрд. в 2008 году), оффшорные страны (60 млрд. евро против 39 млрд. евро в 2008-м), Швейцарию (45 млрд. евро против 34 млрд. в 2008-м), Бразилию (7 млрд. евро против 1 млрд. в 2008-м), Канаду (3 млрд. евро против 6 млрд. в 2008-м), Гонконг (3 млрд. евро против 6 млрд. в 2008-м).

Инвестиции в страны ЕС в 2009 году поступали в основном из США (97 млрд. евро против 50 млрд. в 2008 году), оффшорных стран (40 млрд. евро против 20 млрд. в 2008-м), Швейцарии (32 млрд. евро против 11 млрд. в 2008-м), Канады (11 млрд. евро против 15 млрд. в 2008-м), Бразилии (3 млрд. евро против 11 млрд. в 2008-м).

В 2009 году крупнейшими инвесторами ЕС за его пределами стали Люксембург (112 млрд. евро или 42% всех инвестиций за пределы ЕС), Великобритания (31 млрд. евро или 12%) и Франция (26 млрд. евро или 10%).

Основным реципиентами инвестиций также были Люксембург (88 млрд. евро или 40% общих иностранных инвестиций в ЕС), Великобритания (34 млрд. евро или 15%) и Франция (10 млрд. евро или 5%).