Межбанк: котировки составляют 7,9035-7,9110 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9035/7,9110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2543/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7495/9,7620. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,2340/1,2342 (четверг - 1,2306/08).

В четверг, 24 июня, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9098.