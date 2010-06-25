Межбанк: котировки составляют 7,9065-7,9100 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9035/7,9110, к 12:00 сузился спрэд 7,9065/7,9100 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2543/0,2546, к 12:00 цены снизились до 0,2542/0,2543. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,0850 (-0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2340/1,2342, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7495/9,7620, к 12:00 цены ушли вниз - 9,7305/9,7410.