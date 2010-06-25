Тигипко: дефицит Госбюджета может составить 4,5%

Дефицит Государственного бюджета Украины на следующий год может составить 4,5%. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в интервью газете «Комсомольская правда» в Украине».

«Правительство начало разработку Госбюджета на 2011 год, который должен опираться на новый Налоговый и Бюджетный кодексы. Я руковожу рабочими группами по подготовке этих документов. Ожидается, что дефицит бюджета в следующем году будет уменьшен до 4,5% с 5,3% в нынешнем», – заявил ТИГИПКО.

Он также отметил, что бюджет, принятый правительством на текущий год, является первым серьезным шагом на пути стабилизации государственных финансов. «Это первый реалистичный и сбалансированный бюджет за многие годы, в нем четко описана траектория выхода экономики из кризиса и в то же время учтена необходимость повышения социальных стандартов», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, по итогам пяти месяцев т.г. реальный дефицит Государственного бюджета составляет 1,4% ВВП, что существенно меньше ожидаемых показателей по итогам года - 5,3%.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в частности по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.