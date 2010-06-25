Крупный бизнес против принятия проекта Налогового кодекса

Представители иностранного и украинского бизнеса выступают против принятия правительственного проекта Налогового кодекса и отмечают необходимость принципиального изменения заложенной в нем концепции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь 24 июня во время круглого стола «Ожидаемые риски от принятия нового Налогового кодекса», который был организован представителями украинского крупного бизнеса, профессиональными экспертами и экспертами Института системного анализа гражданского общества.

Участники круглого стола - представители бизнеса и эксперты по налоговым и экономическим вопросам - приняли письмо-обращение к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины с требованием отложить рассмотрение проекта кодекса во втором чтении с целью его основательной доработки.

Участники круглого стола согласились с тем, что принятие предлагаемого проекта Налогового кодекса является серьезной угрозой для страны, и украинское бизнес-сообщество должно выступить как организованная общественная сила и убедить правительство отозвать законопроект, а Верховную Раду – снять его с рассмотрения, или, по крайней мере, затормозить процесс его принятия. В рамках начала скоординированных действий бизнес-сообщества по предотвращению принятия кодекса был представлен новый сайт www.kodeksu.net, созданный совместно КМ Партнеры и Институтом системного анализа гражданского общества.

Как отметил старший партнер юридической компании KM Партнеры Александр МИНИН, бизнес и эксперты были отстранены от процесса подготовки и принятия проекта Налогового кодекса, а временные рамки его обсуждения были крайне сужены. «Для ознакомления с проектом кодекса фактически не было времени даже у народных депутатов», - подчеркнул А.МИНИН.

«Проект Налогового кодекса подан бизнес-среде как составляющая экономических реформ. Однако большинство положений проекта кодекса противоречат нормам Конституции и нарушают конституционные права граждан. В такой редакции кодекс повышает налоговое давление, необоснованно увеличивает полномочия контролирующих органов без предоставления действенного механизма защиты от таких полномочий, поэтому сегодня бизнес говорит твердое «нет!» проекту кодекса и будет объединяться против его принятия», - заявил партнер компании KM Партнеры Александр ШЕМЯТКИН.

По словам руководителя экономических программ Института системного анализа гражданского общества Андрея СУПРУНА, сегодня незаполитизированная бизнес-среда и профессиональные консультанты выступают категорически против принятия Налогового кодекса в предложенном правительством варианте. «Бизнес является донором украинской экономики, и принятие кодекса приведет к оттоку инвестиций из Украины», - считает А.СУПРУН.

В круглом столе приняли участие представители известных компаний, в том числе с иностранными инвестициями, в частности: AES Украина, «Каргилл», «Проктер энд Гэмбл Украина», «Лакталис-Украина», IDS Group, «Данон», «Практикер Украина», Magisters, «Эрнст энд Янг Украина» и другие.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабинета Министров Украины, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке. «Считаю, что Налоговый кодекс в сегодняшнем виде не является сбалансированным и требует серьезной доработки, и я уверен, что на сегодняшний день он не имеет достаточной поддержки в парламенте, поэтому нужно над ним работать», - сказал Президент.