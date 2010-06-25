Азаров: Набсовет «Укрэксимбанка» будет работать нормально

Премьер-министр Украины Николай АЗВАРОВ уверен, что новый состав Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины» будет работать «нормально».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время рабочей встречи с коллективом «Укрэксимбанка» 24 июня, в ходе которой представил нового председателя Набсовета Сергея АРБУЗОВА.

Премьер-министр подчеркнул, что в банке, наконец, сформирован дееспособный Наблюдательный совет, а его председателю С.АРБУЗОВУ доверяют правительство и Министерство финансов.

«Я хочу представить вам нового председателя Наблюдательного совета Сергея АРБУЗОВА. Он хороший специалист, как руководитель пользуется доверием и правительства, и Министерства финансов. Я надеюсь, что теперь «Укрэксимбанк» будет работать согласованно. Наблюдательный совет будет разрабатывать основные решения, а исполнителем этих решений будет председатель правления», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в связи с противостоянием предыдущего руководства страны, в частности Президента и премьер-министра, на протяжении трех лет ни разу Наблюдательный совет не мог принять решений или даже собраться на заседание из-за отсутствия кворума: «Раньше Наблюдательный совет не выполнял свои функции. Я уверен, такого больше не повторится, и он нормально будет работать», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер пообещал содействие «Укрэксимбанку» со стороны правительства, которое ожидает от банка активной финансово-кредитной поддержки украинского экспорта и масштабного участия в реализации инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

В I квартале 2010 года прибыль банка составила 9,789 млн. грн., в 2009 году – 21 млн. грн.