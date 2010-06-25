В Минэкономики ожидают инфляцию в июне до 0,5%

В Минэкономики ожидают, что инфляция в Украине в июне может составить до 0,5%, а по итогу года до 10%.

Об этом сегодня на брифинге руководства Министерства экономики заявили заместители министра.

В частности, зам.министра экономики Михаил РУСИНСКИЙ отметил, что на показатели инфляции в июне повлияет повышение цен на овощи. «Тенденции, которые были в апреле-мае (дефляция – УНИАН), они могут быть скорректированы в июне в связи с тем, что на фактор инфляции повлияют цены на овощи, которые возрастают. Я думаю, что будет до 0,5%», - сказал М.РУСИНСКИЙ.

В свою очередь замминистра экономики Ирина КРЮЧКОВА отметила, что в апреле и мае в Украине зафиксирована дефляция и есть надежда, что по итогу года размер инфляции может сократиться до 10%.

«У нас уже есть надежда, что в этом году мы выйдем на инфляцию в размере однозначного числа», - сказала И.КРЮЧКОВА.