Прогрноз роста ВВП пересматривать оснований нет

Рост ВВП в Украине в течение 5 месяцев идет в соответствии с ежемесячными прогнозами Министерства экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге руководства Министерства экономики заявила заместитель министра Ирина КРЮЧКОВА.

«Все находится в границах наших ежемесячных и поквартальных прогнозов», - подчеркнула И.КРЮЧКОВА.

Вместе с тем, отметила И.КРЮЧКОВА, на сегодняшний день несмотря на то, что за 5 месяцев рост ВВП составил 6,1%, оснований для пересмотра годового показателя, который, согласно бюджету, составляет 3,7%, пока нет.

Она отметила, что говорить о возможности корректировки годового показателя ВВП можно будет по итогам первого полугодия.

«По данным первого полугодия возможно можно будет сделать