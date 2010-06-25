Янукович подпишет указ о Комитете по экономическим реформам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует в ближайшее время подписать указ о создании координационного центра во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ при Комитете по экономическим реформам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что центр будет заниматься мониторингом проведения реформ в Украине.

«Указ о координационном центре будет подписан в течение сегодняшнего, максимум завтрашнего дня», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что центр будет осуществлять консультационную помощь при выработке механизма проведения реформ, в том числе и на законодательном уровне. Кроме того, он будет анализировать ход выполнения реформ.

«Мы берем график (реформ – УНИАН), мы смотрим, как реформы выполняются, выясняем, где их слабые места, организуем дискуссию, как это слабое место преодолеть, и готовим материалы президенту, чтобы каждый месяц на заседании Комитета по экономическим реформам он подводил промежуточные итоги и давал свою критику и комментарии, определял планы на следующий месяц», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что координационный центр должен объединять все ветви власти, и именно поэтому возглавлять его будет премьер-министр Николай АЗАРОВ, сопредседателем комитета будет председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. В состав комитета войдут представители Администрации Президента, вице-премьер-министр, отвечающий за реформы, – Сергей ТИГИПКО, и представитель парламентской коалиции.

«Объединение ветвей власти не только по наработке, но и по продвижению самых главных законопроектов - это основное направление и основная деятельность, которым будет заниматься координационный центр при Комитете по экономическим реформам», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что для реализации реформ будет установлено четкое планирование их проведения. В 2010 году такое планирование будет установлено на каждые 2 недели и с 2011 года будет ежемесячным и поквартальным. При этом планы будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по экономическим реформам “с целью внедрения системных экономических реформ, которые направлены на выход из финансового и экономического кризиса, обеспечение устойчивого экономического развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”. Председателем Комитета по экономическим реформам В. ЯНУКОВИЧ назначил себя.