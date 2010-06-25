Межбанк закрытие: доллар 7,9075/7,9095 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9035/7,9110, к 12:00 сузился спрэд - 7,9065/7,9100. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9075/7,9095 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9094.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2543/0,2546, к 12:00 цены снизились до 0,2542/0,2543. К закрытию цены достигли текущего минимума 0,2531/0,2532.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1826 (+0,0826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2255/1,2350.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7495/9,7620, к 12:00 цены ушли вниз -9,7305/9,7410. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 9,7210/9,7295.