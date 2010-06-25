При инфляции в июне меньше 1% нужно позволить рынку укреплять курс гривни

Если по итогам июня в Украине будет зафиксирована дефляция или инфляция ниже 1%, то целесообразно дать возможность рынку укреплять курс национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«Есть основания для укрепления гривни, обратите на это внимание. В своих рекомендациях я говорю, если инфляция будет и дефляция в июне, то почему у рынка не будет оснований для укрепления курса, если сохранится экономический рост, если инфляция будет меньше 1%.. Зачем тогда мешать рынку чрезмерно, если он займется этой работой по укреплению», - сказал он.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИЦКОГО, дополнительным аргументом в поддержку укрепления курса национальной валюты может стать достижение прогресса в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Он считает, что до конца года сохранится тенденция к замедлению инфляции, и Украина имеет все шансы по итогам года выйти на однозначный показатель инфляции, то есть меньше 10%.

Что касается валового внутреннего продукта, то по мнению ЛИТВИЦКОГО ситуация в экономике, стабильность политической ситуации, курсовая стабильность могут обеспечить рост ВВП по итогам года на уровне 4%, вместо ожидаемых 3,7%.