Золотовалютные резервы НБУ могут преодолеть отметку в 31 млрд. долл.

Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) в июле может превысить 31 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

По его информации, на сегодняшний день золотовалютные резервы Нацбанка составляют 29,408 млрд. долл.

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ отметил, что в текущем году Нацбанк наращивает свои резервы, прежде всего, за счет экономики, а не за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Справка УНИАН. Валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.