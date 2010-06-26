Тимошенко: введение налога на депозиты недопустимо

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым введение налога на депозиты физических лиц, как это предлагает правительство в проекте Налогового кодекса.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила в эфире программы "Большая политика с Евгением Киселевым" на телеканале “Интер”.

"Если только в этом Налоговом кодексе последний налог введут на граждан - это те депозиты, которые они держат в банках, еще обложат налогами, то тогда вообще нужно всей стране, как говорят предприниматели, ехать как можно дальше. Потому что последнее, что есть в стране, – это возможность людей свои копейки положить на сберегательные книжки, положить в банки и получить хотя бы какие-то проценты", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, действующая власть введением дополнительных налогов на доходы физических лиц пытается перевести налоговые нагрузки на рядовых граждан.

"Главная сущность сегодняшней власти – перенесение (налогового груза) с плеч больших корпораций на плечи, по сути дела, малого и среднего бизнеса и граждан Украины. Сегодня в Налоговом кодексе только большие корпорации получают свободные зоны от налогов и полные преференции власти", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

*** В правительственном проекте Налогового кодекса предусматривается введение с 2013 года налога на депозит. Правительство Николая АЗАРОВА предложило установить ставку такого налога на уровне 5% базы на налогообложение относительно дохода, начисленного налоговым агентом как процент на текущий или депозитный банковский счет.