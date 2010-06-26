Томенко: власть признала свои ошибки в Налоговом кодексе

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что благодаря усилиям оппозиции и предпринимателей власть признала свои ошибки в проекте Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в Черкасской области, где он находится с рабочей поездкой.

"Оппозиция и бизнес заняли активную позицию, и уже имеем хороший результат, потому что команда Президента жестко раскритиковала вариант Налогового кодекса, предложенный правительством", - сказал он.

В то же время, по мнению вице-спикера, такую реакцию АП можно объяснить рядом факторов.

По словам Н.ТОМЕНКО, чиновники Администрации Президента боятся, что Налоговый кодекс, если он будет принят в нынешней редакции, не воспримут предприниматели и общество.

Второй фактор, по словам вице-спикера, у власти появились серьезные разногласия между командой Президента и между командой премьер-министра.

Кроме того, общая стратегия деятельности власти такова, что все непопулярные дела должно делать правительство и коалиция, а все популярные – Президент, отметил Н.ТОМЕНКО.

"При любых обстоятельствах жесткая позиция относительно узаконивания создания полицейской деятельности налоговой не пройдет", - убежден Н.ТОМЕНКО.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на то, что в настоящее время власть немного отступила в вопросе Налогового кодекса, до последнего момента, вплоть ко дня голосования, оппозиция будет противостоять принятию документа в редакции, положения которой могут “нанести удар” по гражданам.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиция остро раскритиковала положения проекта Налогового кодекса.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Украины, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

25 июня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявила, что существующий вариант Налогового кодекса усиливает налоговое и административное давление на бизнес, и потому требует серьезных дополнений и изменений.