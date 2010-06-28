Экономист: украинская валюта подорожала к евро на 0,7%

По итогам прошедшей недели украинская валюта подорожала по отношению к евро на 0,7%.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, по его словам, гривня за неделю укрепилась к доллару лишь на 0,05%.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, украинский валютный рынок завершил прошлую неделю в уже ставшем привычным спокойном режиме. Национальный банк в очередной раз слегка скорректировал курс интервенций в поддержку доллара - с 7,9098 до 7,9094 грн./долл.

Экономист отметил, что межбанковский валютный рынок в пятницу, 25 июня, закрылся котировками 7,9075-7,9095 грн./долл., и соотношение гривня-доллар не изменилось. При этом межбанк закрылся котировками 9,7209-9,7293 грн./евро, и гривня подешевела к евро на 0,1%.