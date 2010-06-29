На борьбу с последствиями стихии нужно 10 млрд. грн.

Финансирование государственной программы по предупреждению разрушительных последствий стихии будет составлять не менее 10 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области, где ознакомился с ходом спасательно-восстановительных работ после подтопления.

Н.АЗАРОВ пообещал, что до конца текущего года будет разработана единая комплексная государственная программа по предупреждению разрушительных ударов стихии, которая будет предусматривать создание гидротехнических сооружений, защитной инфраструктуры, восстановления лесов и т.п.

"Уже с первого взгляда понятно, что такая программа будет стоить не меньше 10 млрд. гривен. Следовательно, сделать все сразу не удастся. Однако мы определим наиболее критические объекты и буквально сейчас сосредоточим на них ресурсы. Поручаю председателю облгосадминистрации определиться с такими объектами в Черновицкой области и подать расчеты относительно необходимой государственной помощи", - сказал глава правительства.

Н.АЗАРОВ сообщил, что по результатам рабочей поездки на территории, которые претерпели разрушительное влияние стихии, он уже на будущей неделе подпишет соответствующее поручение.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных дождей с 22 по 24 июня на территории Черновицкой области от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах сточных вод в 9 районах и г. Черновцы было подтоплено 65 населенных пунктов, повреждено 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.

В регионе продолжается ликвидация последствий подтоплений.