Украина завершит переговоры с МВФ на этой неделе

Украина завершит переговоры с Международным валютным фондом в течение этой недели, как и предполагалось ранее.

Об этом заявил вице-премьер Украины Сергей ТИГИПКО журналистам в понедельник в рамках 14-й ежегодной конференции инвесторов в Москве, передает РИА «Новости».

"Мы закончим переговоры в течение недели и в течение недели получим программу", - сказал он.

Справка УНИАН. Правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

2 июня вице-премьер-министр С.ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен.

21 июня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.

С.ТИГИПКО в комментарии УНИАН сказал, что рассчитывает, что кредит МВФ по новой программе будет не меньше 12 млрд. долл.

Он выразил уверенность, что новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет согласована в ближайшие 10 дней по окончании работы миссии МВФ в Украине.