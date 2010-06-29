Самые высокие налоги установлены в Швеции, Бельгии и Нидерландах
09:40, 29 июня 2010Финансы
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Данные Евростата
Самые высокие налоги на доходы физических лиц в Европе в этом году установлены в Швеции, Бельгии и Нидерландах.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Евростата.
В Швеции ставка налогообложения прибылей физических лиц составляет 56,4%, в Бельгии – 53,7%, в Нидерландах – 52%.
Самые низкие ставки налогообложения физических лиц в Европе в этом году зафиксированы в Болгарии (10%), Чехии и Литве (по 15%).
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