Самые высокие налоги установлены в Швеции, Бельгии и Нидерландах

Самые высокие налоги на доходы физических лиц в Европе в этом году установлены в Швеции, Бельгии и Нидерландах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Евростата.

В Швеции ставка налогообложения прибылей физических лиц составляет 56,4%, в Бельгии – 53,7%, в Нидерландах – 52%.

Самые низкие ставки налогообложения физических лиц в Европе в этом году зафиксированы в Болгарии (10%), Чехии и Литве (по 15%).