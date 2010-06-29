Межбанк: котировки составляют 7,9040-7,9105 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9040/7,9105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2532/35, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,6675/9,6770.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2233/35 (пятница - 1,2340/42).

В пятницу, 25 июня, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9094.