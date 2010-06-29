Межбанк: котировки составили 7,9055-7,9090 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9040/7,9105, к 12:00 сузился спрэд – 7,9055/7,9090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2532/0,2535, к 12:00 цены снизились до 0,2528/0,2529. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,0850 (-0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2233/1,2235, а к 12:00 упали до 1,2187/1,2189. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6675/9,6770, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6395/9,6495.